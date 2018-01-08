Duayen Gazeteciler, Yerel Gazetecilerle Bir Araya Geldi

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin3'üncü bölgede faaliyet gösteren yerel gazetecileri kahvaltıda ağırladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine; basın camiasının önemli isimlerinden Oktay Ekşi, Tufan Türenç ve Pınar Türenç konuk olarak katıldı. Konuklar, söyleşi kapsamında, Türk medyasının ve yerel gazeteciliğin sorunlarını, yapılması gerekenleri ve yasal mücadeleleri anlattı.

10 Ocak 1961'de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği günün 57. Yıldönümü'nde Beylikdüzü Belediyesi, duayen gazetecilerden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Gazeteci Tufan Türenç ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i yerel gazetecilerle buluşturdu. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı söyleşiye Beylikdüzü 3'üncü bölgede yayım hayatına devam eden gazete sahipleri, basın mensupları, Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Başkanı Nezir Karayün ve İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert katıldı.

"YEREL BASIN ÇOK DÜŞÜK BİR TİRAJA SAHİP"

Mesleğinde 66'ıncı yılını bu anlamlı etkinlikle birlikte kutladığını belirten Oktay Ekşi, mesleğe başladığı yıllardaki gazetecilik gerçekleri ile bugünü karşılaştırdığı bir konuşma gerçekleştirdi. Ekşi, "Yerel gazetecilik, ülkedeki demokrasinin taşıyıcı sütunudur. Halkın sesini olduğu gibi yansıtamazsanız hiç boşuna uğraşmayın, demokrasinin bel kemiği kırılmış demektir. Türkiye bu konuda büyük bir zaaf içindedir." dedi. Türkiye'de bin kadar yerel gazete olduğunu vurgulayan Ekşi, bu dilime göre yerel basının çok düşük bir tiraja sahip olduğunu aktardı ve yerel basının güçlenmesi ile ilgili görevin gazeteciler ve siyasetçilerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

BABIALİ GAZETECİLİĞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise Abdi İpekçi dönemindeki gazeteciliğin müthiş bir örnek sergilediğini ifade ettiği konuşmasında "Ustalarımızdan çok şey öğrendik. Şimdi aldıklarımızı verme zamanı. Hepimiz el ele vermek zorundayız. Gazetecilik özveri işidir. Özgür habercilik demokrasinin olmazsa olmazıdır."

Gazeteci Tufan Türenç de gazeteciliğin bugüne kadar gelişindeki yasal mücadeleleri ve süreçlere değinerek, "Bugün de basının hiç olmadığı kadar baskı altında kaldı. Basın maalesef özgür değil. Düşünce ve ifade özgürlüğü yok denecek kadar az." dedi.

Tüm konuşmacılara teşekkür eden, günün anısına kendilerine plaket ve çiçek takdim eden Başkan İmamoğlu da yerel gazetecilere seslenerek, "En özgür ortamda mesleklerinizi icra etmenizi ve tutuklu gazetecilerle ilgili yaşanan utanç duyduğumuz sürecin bir önce sona ermesini diliyorum. Umuyorum ki başınıza hiçbir sıkıntının gelmediği, mesleki etik kurallara uygun bir biçimde mesleğinizi yerine getirdiğiniz günlerde bir arada oluruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun." diye konuştu.

Söyleşi kapanmadan hemen önce Oktay Ekşi'ye meslekteki 66. Yılı için hoş bir sürpriz yapılarak pasta kesildi, Ekşi ayrıca yazdığı kitabı yerel gazeteciler için tek tek imzaladı.

- İstanbul