Ünlü İngiliz Şarkıcı Dua Lipa, Vereceği Konser Kapsamında İlk Kez Türkiye'ye Geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, konser vermek için Antalya'ya geliyor. Genç şarkıcı Türkiye'ye geleceğini twitter hesabından sevenleriyle paylaştı.

MÜJDEYİ TWİTTER HESABINDAN VERDİ

Son dönemin en iyi kadın vokallerinden olan genç yıldız Dua Lipa, twitter paylaşımıyla Türkiye'deki sevenlerine 'Geleceğim' müjdesini verdi.

23 yaşında dünya müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa, "Regnum Live in Concert" kapsamında 14 Ağustos'ta Antalya Belek'teki Regnum Carya Belek'te sahne alacak. İlk kez Türkiye'ye gelecek şarkıcı, Türk hayranları için şarkılarını seslendirecek.

DUA LİPA KİMDİR?

Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu.

ADELEDEN SONRA EN İYİ SOLO KADIN SANATÇISI

Adele'den bu yana İngiltere'nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan Dua Lipa'nın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti. 'New Rules' ve son single'ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı. Dua Lipa son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı.

DUA LİPA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

2017- NME En İyi Yeni Sanatçı Ödülü

2017- Glamour Award for NEXT Breakthrough

ALBÜMLERİ

2017- Dua Lipa

2017- The Only EP

2017- Be the One (Remixes)