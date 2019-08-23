DTSO tarihi binayı Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürdü

23.08.2019 15:13

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), geçmiş dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da kullanılan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ ile birlikte üniversite olarak işlevlendirilmesi planlanan tescilli tarihi yapıyı, Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürmek için başlattığı bakım ve onarım çalışmasını tamamladı.



DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan aldıkları destek ve DTSO katkısı ile yaptıkları bakım-onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tarihi binanın dokusunu hiç bozmadan restorasyon çalışmasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Tayınlamak, "Binanın amacına uygun kullanılabilmesi için dış ve iç cephede çalışma yaptık. Binanın dış cephesinde tarihi taşların temizlenip dokusunu bozmadan tadilatını gerçekleştirdik. İç kısmında ise 2012 yılında yapılan asma tavanları kaldırarak, ısıtma soğutma, sıva, badana gibi işleri tamamladık. Elektrik ve tesisat işlemlerini de tamamladığımız binanın çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Koruma Kurulu onayı ile çevre duvarını kaldırarak, çevre düzenlemesini yeniden yapıyoruz" dedi.



Ercan Tayınlamak, yapının tefrişatına da başladıklarını belirterek, daha önce üniversite olarak planladıkları ancak Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onay verilmeyen tarihi yapıda TOBB ETÜ işbirliğinde eğitim ve tasarım merkezi kuracaklarını söyledi. Tayınlamak, "Ekim ayında merkez bünyesinde eğitim programlarını başlatıyoruz. Bunun için kentte tüm kurumlar ve işletmeler ile görüşüyor, eğitim ihtiyaçlarını alıyoruz. Amacımız yerel işletmeler ve kurumlar için nitelikli insan kaynağını sağlamak. İşletmelerin rekabet güçlerini ve verimliliğini arttıracak, vizyon katacak, farklı alanlarda yenilikçi iş fikirlerini geliştirecek her kesimin merkezde verilecek sürekli teorik eğitimlerinden ve bilişim teknolojileri, yazılım programları eğitimlerinden faydalanmasını planlıyoruz. Eğitim programlarını Ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız. DTSO'nun hali hazırda hizmet sunduğu tescilli binanın da bakım ve onarımını yapıyoruz. Yapının ısıtma ve soğutma sistemi, peyzaj gibi çalışmalarını tamamladık. Yapının dış cephesinde taşların temizlenmesi için de çalışma yapacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA