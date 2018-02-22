Dsymb'den Mehmetçiğe Destek

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (DSYMB) Başkanı Kamil Özcan, Afrin Zeytindalı harekatındaki Mehmetçiklere destek olmak üzere Kilis'e giderek hazırlanan malzemeleri teslim etti.

Çorum, Samsun ve Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin hazırladıkları giyim ve gıda malzemeleri Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan tarafından Kilis'te bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığına teslim edildi.

Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, İl Birliklerinin de sağladığı katkılarla hazırlanan malzemeleri teslim ederek Mehmetçiklerle bir araya geldi. Özcan, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerine moral ve destek vermek için sınır bölgesindeydik. Yönetim ve Denetleme Kurulumuzun yanı sıra Merkez Birliği koordinasyonu ile Çorum, Samsun ve Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerimizin sağladığı katkılarla hazırlanan gıda ve giyim malzemelerini 19 Şubat 2018 tarihinde Kilis'te yerleşik bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığına teslim ettik. Gazi olan Mehmetçiklerimize acil şifa, şehit düşen Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet, yakınlarına, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize baş sağlığı dileriz. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - BURDUR