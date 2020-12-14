DSP Genel Başkanı Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın odaya girişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti karşılaması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın görüşmesi ANKARA - Cumhuriyet...
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın odaya girişi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti karşılaması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın görüşmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı