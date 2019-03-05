DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ Gibi Büyüyen Bir Partimiz Var"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen belediye başkan adaylarıyla ilgili "17 senedir Türkiye'ye yaptıkları en ufak bir katkı yok. Vatandaşın hiçbir kazancı olmadı. Toplum genel seçimlere götürüldü ve bir oldubittiyle karşılanıldı. CHP'den istifa edip bize gelen adaylarımız var. Biz de bunları değerlendirerek, Demokratik sol Parti'nin ilkelerine uygun olan adaylar seçtik" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Belediye Başkan Adayı Metin Dönmez'in seçim ofisi açılışına katıldı. Burada muhalefet partilerine seslenen Aksakal, "Tüm Türkiye'de Demokratik Sol Parti'nin ilkelerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini hayata geçirmek için yerel seçimlerden başlayan bir programımız var. Seçim bildirgemizin adını 'Cumhuriyet Kent Umudum' projesi oldu. Bunu neden böyle düşündük, çünkü 17 yıldır AK Parti'yi ayakta tutan muhalefet partilerinin el birliğiyle cumhuriyetin bütün değerleri örselendi, Atatürk ilke ve devrimleri ortadan kaldırıldı, toplum artık o Türk kültürünü unuttu. Kendi kültürümüzü ve benliğimizi unutturmaya çalışıyorlar. Bizleri 1071'le sınırlamaya çalışıyorlar. 10 bin yıldır geçmişi olan Türk milletini hiç kimse ortadan kaldıramaz, DSP olarak buna müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Biz teslim ettik, biz devralacağız"

Tüm yerel yönetimler olarak 31 Mart akşamı zaferle çıkacaklarını söyleyen Aksakal, "31 Mart'tan sonra bu iktidarın bu kadar pervasız çalışmalarına karşılık onların karşısında adam gibi bir muhalefet partisi geliyor. Devleti 17 yıl önce biz teslim etmiştik, yeniden teslim alıp ayağa kaldırmak başta yerel yönetimler olarak boynumuzun borcudur. Buradaki belediye başkan adayımız Metin Dönmez kardeşimize de hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

"Çığ gibi büyüyen bir partimiz var"

Konuşmaların ardından Aksakal, seçim ofisini açtı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen belediye başkan adayları hakkında konuşan Aksakal," 17 senedir Türkiye'ye yaptıkları en ufak bir katkı yok. Vatandaşın hiçbir kazancı olmadı. Toplum genel seçimlere götürüldü ve bir oldu bittiyle karşılanıldı. Daha sonra bu ittifak yapılanmasının parti içerisinde Atatürkçü, toplumun hakça yönetilmesine yönelik düşünceleri olan kişilerin tasfiyesi olarak görüldü. Bir mücadele verildi. ve bu mücadelenin lideri olarak Demokratik Sol Parti yürüyor. Tekirdağ'da da diğer ilçe ve illerde de CHP'den istifa edip bize gelen adaylarımız var. Biz de bunları değerlendirerek, Demokratik Sol Parti'nin ilkelerine uygun olan adaylar seçtik. Demokratik Sol Parti'nin yükselişi sürüyor. Çığ gibi büyüyen bir partimiz var. Çerkezköy'de de Tekirdağ'da da belediye başkan adaylarımız ittifakın dışında kalan tek sol parti olarak seçimlerde yer alıyor. Demokratik Sol Parti'nin ilkelerine uygun olan adaylarımızı gösterdik. Çerkezköy'e büyük hizmetler yapılacak ve hakça yönetilecek. Tüm vatandaşlarımıza ak güvercinlerin çatısı altında toplanmasını istiyorum. Türkiye'nin kurtuluşu Demokratik Sol Parti'dir" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA