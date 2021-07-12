DSP Bilecik İl Başkanı partisinden ihraç edildi
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DSP Bilecik İl Başkanı partisinden ihraç edildi

DSP Bilecik İl Başkanı partisinden ihraç edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimini eleştiren bir açıklama yapan 9 kişiden 3'ü partiden ihraç edildi.

Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimini eleştiren bir açıklama yapan 9 kişiden 3'ü partiden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel de yer aldı.

28 Nisan'da Bilecik'te 6 il başkanı 3 parti yöneticisi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'yı eleştiren ortak bir basın açıklaması yapmıştı. Bu isimlerden DSP Merkez Disiplin Kurulu'nda 1'e karşı 6 oyla parti yöneticileri Kenan Üşenmez ile Nursel Kızılırmak ve DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel hakkında ihraç kararı alındı. Bu kişilerden 4 il başkanı disipline sevk edilmezken, Uşak İl Başkanı'na kınama cezası verildi.

Karar sonrası açıklama yapan DSP Bilecik İl Başkan Demirel, kendisine resmi olarak bu konuyla ilgili herhangi bir tebliğin veya ihbarnamenin gelmediğini belirterek, "Bana konuyla ilgili tebliğ edilen herhangi bir şey yok. Ankara'ya da çağrılmadım. Böyle bir durum söz konusu olursa yapılan haksızlık olur. Bilecik'e ve Bilecik Demokratik Sol Partiye verdiğim emeği ve değeri herkes biliyor. Olası bir durumda hakkımızı arayacağız. Bana ulaşan bir konu olursa basın açıklaması düzenler ve gerekli açıklamayı yaparız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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