DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı

07.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:00
DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı

Demokratik Sol Parti (DSP) Adana İl Başkanlığı görevine Erhan Saltuk atandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Adana İl Başkanlığı görevine Erhan Saltuk atandı.

DSP Seyhan İlçe Başkanlığı görevini yürütürken İl Başkanlığına atanan Erhan Saltuk, kendilerine verilen görev ve sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. Adana'nın sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini belirten Saltuk, "Partimiz DSP 3 kez ülke yönetmiş, birçok başarılı belediye başkanını kamuoyunun önüne çıkartmıştır. DSP bugün yine kendisine duyulan ihtiyaca cevap vermek için mücadelesini sürdürmektedir. Adana il örgütü olarak çalışmalarımıza etkin olarak devam edecek, partimizi ileriye taşıyacağız. Partimizin vizyonu "Herkesi kucaklamaktır. Ülkemizde evrensel sol değerleri somut ve soyut koşulları harmanlayarak Atatürk'ün izinde, kurucu - kuramcı Genel Başkan Bülent Ecevit'in ışığında, Genel Başkanımız Önder Aksakal önderliğinde; vatansever, milliyetçi, sol, sosyal politikaların sahibi DSP olarak iktidar mücadelesini ilk günkü gibi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DSP Adana İl Yönetim Kurulu, Erhan Saltuk, Kemal Çelikkaya, İlkay Buldu, Ahmet Mülayim, Bayram Salar, Yıldırım Geliç, Osman Özen, Sinan Bay, Nermin Uğurbaşçiçek, Selda Vargün, Eşref Cengiz, Muhammed Üstünalp, Nusret Aldoğan, Hamza Mülayim, Uğur Döşlü, Hakkı Karadağ ve Sevgi Doğanel'den oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Bülent Ersoy Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 10:01:27. #1.16#
title