DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
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DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, dünyanın daha koronavirüs salgınının başında olduğu uyarısında bulunarak "Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz" dedi.

17.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:15

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden bir açıklama geldi. İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan DSÖ koronavirüs özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, "Bu korkunç durum salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü. Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz" dedi.

"Hepimiz mevcut durumu korkunç, utanç verici buluyoruz" diyen Dr. Nabarro, "Bir sağlık meselesi öylesine kontrolden çıktı ki, şimdi dünyayı sarsıyor" ifadelerini kullandı.

"BU KORKUNÇ DURUM ÖNLENEBİLİRDİ"

Koronavirüs salgınının dünyayı yalnızca resesyona sürüklemeyeceği uyarısını yapan Dr. Nabarro, "Muhtemelen yoksulların sayısını ikiye katlayacak, yetersiz beslenen insanların sayısını ikiye katlayacak, yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak, birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak devasa bir ekonomik daralmaya sürüklüyor" yorumunu yaptı.

Dr. Nabarro, "Hiçbirimiz böyle bir şeyi tasavvur edemezdik. Durum bilim kurgu filmlerinkinden daha korkunç ve daha başlangıcındayız" dedi ve ekledi:

"Dünyaya vereceği zararları daha yeni görmeye başlıyoruz. Avrupa'da her şeyin geri dönüşüne tanık olduğumuz bu aşamada, durum daha da kötüleşiyor."

Hükümetlerin salgına ilişkin hazırlıklarını da eleştiren Dr. Nabarro, "Pandemi hazırlıklarına daha fazla yatırım yapılsaydı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak'ta yaptığı acil durum uyarılarına daha fazla tepki verseydi bu durum önlenebilirdi" dedi.

DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
Dr. David Nabarro

DÜNYADA VAKA SAYISI 29 MİLYONU AŞTI

Dünyada Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı 29 milyonu, Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 928 bini aştı. Karantina önlemleri nedeniyle tüm dünyada ekonomik zorluklar baş gösterirken, hükümetler destek paketleri açıklayarak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Öte yandan koronavirüse karşı aşı çalışmaları hız kazanmasına rağmen henüz bir aşı adayı testlerin tümünü tamamlayıp yaygın dolaşıma sokulmuş değil.

DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
Haber Yorumları (4)
DSÖ İBLİS ÖRGÜTÜ: lafa bak Dünya Sağlık Örgütü Ocak''ta uyarı yapmış yalancı senin genel başkanın tedros çıkıp demedi mi Bu normal bir grip insandan insana bulaşmaz panige gerek yok demedi mi Mart ayının sonuna kadar önlem almadı Çin''den dünyaya seyahatleri engellemedi yani virüsün bütün dünyaya yayılmasını senin Sözde Dünya Sağlık Örgütünün ve başındaki militan tedros sağladı Hem suçlu hem güçlü bir de dünyaya suç buluyor alçak herif
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HARUN S: sahtekar diyor ki Dünya Sağlık Örgütünün ocakta yaptığı uyarıları dünya uymadı diyor alçak Yalancı senin Dünya Sağlık Örgütü adlı çetenin başındaki militan tedros Bu normal bir grip insandan insana bulaşmaz panik yapmaya gerek yok demedi mi Çin''den tüm dünyaya seyahatleri engellemedi ve virüsün tüm dünyaya kıtalara yayılmasını sağladı şimdi çıkmış bu İblis yok Dünya Sağlık Örgütünün sözünü kimse dinlememiş Dünya Sağlık Örgütü değil dünya şeytan örgütü
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VAHDETTİN BAYRAM: DSÖ ya felaket tellall, yada ekonomileri felç etmek istiyor, yada insanları paronoyak yapmak istiyor, yada kimsenin bilmediği çok şey biliyor.
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