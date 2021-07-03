DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: "Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu"
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DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: "Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu"

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: 'Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu'
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza attığını, özellikle de aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza attığını, özellikle de aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Dr. Batyr Berdyklychev, İzmir ziyaretinde AA muhabirine, 2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecini DSÖ olarak yakından takibe devam ettiklerini söyledi.

Son 10 hafta içinde Avrupa'daki vaka sayılarında bir azalma yaşandığını belirten Berdyklychev, "Fakat farklı eğilimler de söz konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde vakalar yükseliyor. Bu faktörlerin başında Delta varyantının olduğunu görüyoruz. Daha bulaşıcı hale geldiği için bu varyant dominant hale geldi. Endişe verici bir durum ortaya çıkıyor." dedi.

Berdyklychev, Delta varyantının 80'den fazla ülkede tespit edildiğini, salgın sürecindeki yeni vakaların yüzde 20'sini bu varyantın oluşturduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Berdyklychev, "Otoriteler tarafından onaylanan her aşının etkili olduğu ortaya çıktı. Aşılanmak salgının durdurulması için çok önemli. Aşı reddi güvensizlikten ve etrafa dağılan bilgileri anlamamaktan geçiyor. Delta varyantı ile mücadelede bile aşı olanlar hastalığı daha hafif ve ölüm riski yaşamadan atlatıyor." diye konuştu.

"Aşı oranları sevindirici seviyede"

Berdyklychev, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla çok başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının aşılama konusundaki çalışmalarını başarılı bulduğunu aktaran Berdyklychev şunları kaydetti:

"Gerçekten aşılama oranları sevindirici bir seviyede. Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu. Aşıların herkese açıldığını görüyoruz. Birçok insan 2 dozunu almış durumda. 3. doz aşılar da yapılmaya başlandı. Herkesin aşılanması gerekiyor. Virüs dolaşımda olduğu sürece hasta olan kişiler olacaktır. Bulaşmanın azalması için aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığının aşılanmanın artması için ünlülerle başlattığı bir kampanya var. Onu da takip ediyoruz. Ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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