DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi. Sinopharm, DSÖ'nün acil kullanım onayı verdiği ilk Çin aşısı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada "DSÖ, Sinopharm (Beijing) Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı oldu" dedi.

SON OLARAK MODERNA'YA ONAY VERİLMİŞTİ

DSÖ, bugüne kadar geliştirilen 6 Kovid-19 aşısına acil durum onayı verdi. Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti. DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Johnson firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

SİNOVAC İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERİLECEK

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Sinovac aşısı ve Biotech tarafından geliştirilen diğer Kovid-19 aşısı hakkında önümüzdeki haftalarda karar vereceklerini söyledi.