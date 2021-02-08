DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

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Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika'da görülen korona virüs mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor" dedi.

KONGO'DA EBOLA ALARMI

Ghebreyesus, dün Kongo'nun Butembo kenti yakınlarında yeni bir ebola vakası tespit edildiğini de bildirdi. Şimdiye kadar başka bir vakanın tespit edilmediğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, gerektiğinde destek sağlamak için hızlı bir yanıt ekibi gönderdi" dedi.

"AŞILAMANIN BİR AN ÖNCE BAŞLYACAĞINI UMUYORUZ"

Bölgeye aşıların gönderildiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Aşılamanın bir an önce başlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı