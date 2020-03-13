DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün grip gibi yaz aylarında yok olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olacağını düşünmek sahte bir umut. Bu çıkarımı yapamayız. Bu konuda bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 5 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik havası yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama daha geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün grip gibi yaz aylarında yok olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BU KONUDA BİR KANIT YOK"

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, Cenevre'deki ofisinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgının grip gibi yaz aylarında yok olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ryan, "Koronavirüsün grip gibi yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut. Umarım öyle olur. Fakat bu çıkarımı yapamayız. Bu konuda bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, KORONAVİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ"

Öte yandan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, artık Avrupa'nın, yeni tip koronavirüsün merkez üssü haline geldiğini bildirdi. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi" dedi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1266'YA YÜKSELDİ

Ayrıca, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi. Bu sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.