DSÖ, İsveç konusunda geri adım attı
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DSÖ, İsveç konusunda geri adım attı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsveç'i korona virüs salgını nedeni ile ilan ettiği riskli ülkeler listesinden çıkardı.

DSÖ, İsveç konusunda geri adım attı
26.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:56

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsveç'i korona virüs salgını nedeni ile ilan ettiği riskli ülkeler listesinden çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) dün korona virüs salgını nedeni ile riskli olan ülkelerin listesini açıklamıştı. DSÖ, listede Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna, Kosova ve İsveç'e yer vermişti. İsveç Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell ise duruma tepki göstermiş "İsveç'te vaka sayımızda artış var. Bunun nedeni ise eskisinden daha fazla test yapmamız. DSÖ'nün diğer ülkelerle İsveç'i risk grubunda tutması talihsiz bir durumdur" şeklinde konuşmuştu.

DSÖ, bugün geri adım atarak, İsveç'i riskli ülkeler listesinde çıkardı. Örgüt, yaptığı açıklamada İsveç hükümetinin test sayısını arttırdığını bunun da yeni vaka istatistiklerine yansıdığını belirtti.

Tegnell, ise yaptığı açıklamada DSÖ'nün aldığı karardan memnun olduğunu ifade ederken, "DSÖ, söylediklerimizi dinledi. Ülkemizin doğru yolda olduğunu gördü. İsveç'i riskli ülkelerin arasına alması tam bir hataydı" dedi.

Öte yandan İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 65 bin 137'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 280'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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