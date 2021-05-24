Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
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Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, salgının büyümesine neden olan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere dikkat çekerek, koronayla mücadelede dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BU YIL DAHA AZ KORONA VAKASI GÖRÜLDÜ

Bu yıl, şu ana kadar 2020'deki toplam rakamdan daha fazla koronavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çeken Ghebreyesus, ölümlerin de haftalar içerisinde geçen yılki toplam sayıyı geride bırakacağını söyledi.

Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

SKANDAL EŞİTSİZLİKLER SALGININ BÜYÜMESİNE NEDEN OLUYOR

DSÖ Genel Direktörü, aşı dağıtımındaki "skandal eşitsizliklerin" salgının sürmesine yol açtığını vurguladı; DSÖ üyelerini aşı kampanyalarını destekleyerek her ülkede yıl sonuna kadar en az yüzde 30 aşılama oranına ulaşılmasını sağlamaya çağırdı.

Ghebreyesus ayrıca, koronayla mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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