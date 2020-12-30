DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz
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DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz

30.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:34

"Daha şiddetli bir salgına hazırlanın" uyarısıyla gündeme gelen Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğinin bilinmediği ifade edildi. Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, aşı olan kişilerin de seyahat ettiklerinde karantinaya alınması gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, insanları koronavirüs aşısı olduktan sonra virüse karşı dikkatli davranmaya devam etmeye çağırdı. Swaminathan yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'da insanların aşı olduktan sonra tekrar koronavirüse yakalanması, dolayısıyla bulaştırıcı olup olmadığı hakkında yeterli bir kanıt olmadığını söyledi.

DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz

"AŞILAR HAKKINDA YETERLİ VERİ YOK"

Swaminathan, "Şu anda aşılardan herhangi birinin, insanların koronavirüse yakalanmasını ve dolayısıyla bulaşmasını engelleyeceğinden emin olmamızı sağlayacak yeterli veriler olmadığını görüyorum" ifadelerini kullanırken "Sanırım aşılar hakkında daha fazlasını öğrenene kadar, aşılanmış kişiler de belirli bir düzeyde sürü bağışıklığı oluşana kadar seyahat sırasında karantina gibi önlemleri alması gerektiğini varsaymalıyız" dedi.

"BU SALGIN EN BÜYÜK OLANI DEĞİL"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurgulamış, koronavirüs salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan

"DAHA ŞİDDETLİ BİR SALGINA HAZIRLANIN"

Koronavirüs vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız" uyarısında bulunmuştu.

DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz
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