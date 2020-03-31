DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
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Dünya Sağlık Örgütü, Michael Ryan, Sağlık, Güncel

DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yaptı.

31.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:35
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız koruyucu maskelerin genel kullanımının koronavirüsün yayılmasına karşı verilen mücadeleye bir yararının bulunmadığını bildirdi.

"KENDİNİZ HASTA DEĞİLSENİZ MASKE KULLANMAKTAN KAÇININ"

DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, maske kullanımının bir getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek "daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" kaydetti. Ryan, "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" diye konuştu.

BAZI ÜLKELERDE ZORUNLU

Maske kullanımı koronavirüsle ilgili en tartışmalı konular arasında yer alıyor. Avusturya Pazartesi günü süpermarketlerde alışveriş sırasında maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Çekya da kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti.

DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

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Dünya Sağlık Örgütün'den, dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
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