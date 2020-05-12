DSÖ, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
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DSÖ, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya'nın koronavirüs salgınına ilişkin yapılan uyarıları dikkate almayarak, virüs tehdidini küçümsediğini dile getirdi.

DSÖ, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
12.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:00

Video konferans yoluyla basına konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

Harris, ABD ve Brezilya'nın koronavirüs salgınını ve salgın kapsamında yapılan uyarıları dikkate almadığını bu nedenle iki ülkenin en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

DONALD TRUMP SALGIN TEHDİDİNİ KÜÇÜMSEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, virüsün Çin'de ortaya çıkarak yayılmaya başladığı dönemlerde salgın tehdidini ve beraberinde getirdiği diğer sorunları küçümsediği ifade edildi. Bu küçümsemeyle birlikte, salgına alınabilecek erken önlemlerin de önünü kestiği belirtildi.

ABD'de son verilere göre 1 milyon 385 bin 834 kişi virüse yakalandı, 81 bin 795 kişi ise hayatını kaybetti.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI KORONAVİRÜSÜ 'BİR GRİP' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Öte yandan, koronavirüsten en kötü etkilenen 7'inci ülke konumunda olan Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının ilk evrelerinde hastalığı 'bir grip' olarak nitelendirdiği ve dikkate almadığı belirtildi.

Son verilere göre Brezilya'da 169 bin 594 koronavirüslü vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 11 bin 653 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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