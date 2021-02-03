DSİ son 18 yılda Konya'da 21 baraj, 30 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 18 yılda Konya'da 2 içme suyu tesisi, 21 baraj, 30 gölet, 1 suni besleme, 66 sulama tesisi, 141 taşkın koruma tesisi kazandırdı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yer üstü su varlığı ve aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya'da, suyu depolamanın ve sulamada modern sistemler kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

DSİ'nin son 18 yılda Konya'ya 21 baraj, 30 gölet ve 1 suni besleme tesisi kazandırıldığını ve 1 milyar 119 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"8 baraj ile 4 gölette çalışmalar devam etmektedir. Planlama ve proje aşamasında 15 adet baraj ve 7 adet gölet daha bulunmaktadır. Konya'da son 18 yılda 66 adet sulama tesisi tamamlanarak 796 bin 930 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 650 milyon liralık tarımsal gelir artışı sağlanmıştır. İnşaat aşamasında 22 adet, planlama ve proje aşamasında 31 adet sulama tesisi bulunmaktadır."

Yıldız, 2020 yılı temmuz ayında 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturan KOS 1,2,3 Sulamalarının ilk kısmının tamamlandığını hatırlatarak, yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini kapsayan KOS 1,2,3 ikinci kısım ihalesinin de yapıldığını vurguladı.

Mavi Tünel'den şu ana kadar Konya'ya 820 milyon metreküp su aktığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"361 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Bozkır Barajı inşaatı tamamlanarak geçtiğimiz ağustos ayında su tutmaya başladı. 2021 yılı içerisinde Bozkır Barajı'nın suları da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşmış olacak. 364 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan ve inşaatı tamamlanan Afşar Barajı da 2021 yılı içerisinde su tutmaya başlayacak. Bağbaşı Barajında depolanan ve Mavi Tünel ile Konya'ya ulaşan suların yıllık 100 milyon metreküpü Konya'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Tesis, 2050'li yıllara kadar Konya'nın su ihtiyacını karşılayacak."

Yıldız, ayrıca son 18 yılda Konya'da tamamlanan 141 adet taşkın koruma tesisi ile 38 bin 742 dekar arazi ve 178 yerleşim yerinin taşkınlara karşı korunduğunu, olası can ve mal kayıplarının önüne geçildiğini, 5 adet taşkın koruma tesisinde çalışmaların devam ettiğini, planlama ve proje aşamasında ise 72 adet dere ıslah çalışması olduğunu kaydetti.

DSİ'nin Konya'da son 18 yılda yaptığı yatırımların maliyetinin 11 milyar lirayı bulduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat