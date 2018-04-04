DSİ Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı Komisyonda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sulama birliklerine ilişkin beş kriter tespit ettiklerini belirterek, 372 birlik içinde bu beş kriteri sağlayan sadece beş sulama birliğinin bulunduğunu açıkladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edildi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, sulama birlikleri konusunda bir kriter konulması ve buna uymayanların kapatılması, iyi çalışanların ise devam etmesi önerisinde bulundu.

Çiftçilerin, sulama ilgili sorunları olduğunda sulama birliklerine kolayca ulaşabildiğini aktaran Varlı, bu iş DSİ Genel Müdürlüğüne devredildiği takdirde ise düzgün bir şekilde yapılamayacağını savundu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise belediyelere kayyım atanması ile sulama birliklerinin başına devlet tarafından yönetici atanması arasında hiçbir farkın olmadığını ileri sürdü. Sındır, suyun ne ticarete, ne siyasete alet edilmemesi gerektiği söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, suyun yönetiminin çok önemli olduğunu belirterek, ülkedeki sulama birliklerinin çoğunun ise iyi hizmet verdiğini kaydetti. "Doğru işleyeni niye ortadan kaldırıyoruz?" sorusunu yönelten Gürer, sulama birliklerinin kaldırılması ile çiftçilerin mağdur edileceğini ileri sürdü.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da sulama birliklerinin kapatılmasının doğru olmadığını dile getirerek, bir taraftan devletin sırtında kambur olduğu iddiasıyla şeker fabrikaları özelleştirilirken, diğer taraftan iyi çalışmadıkları gerekçesiyle sulama birliklerinin devlet tarafından devralınmasının bir tezat oluşturduğunu vurguladı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sulama birliklerinin başkanlarını çiftçilerin seçtiğini anımsatarak, yapılan düzenleme ile adeta bu birliklerin başına kayyım atandığını iddia etti.

"Sulama birlikleri 2 milyon 138 bin hektarlık alanı suluyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkedeki bütün sulamaları, sulama birliklerinin yapamadığını belirterek, yaklaşık olarak 2 milyon 138 bin hektarlık alanı bu birliklerin suladığını aktardı.

DSİ Genel Müdürlüğünün ise 419 bin 893 hektar alanı suladığına dikkati çeken Eroğlu, 269 sulama kooperatifinin 143 bin 771 hektar, belediyelerin 147 bin hektar, köy tüzel kişiliklerinin ise 37 bin 741 hektar alanda sulama yaptığını söyledi.

Düzenleme ile sulama birliklerinin yapısının değiştiğine işaret eden Eroğlu, çalışma sisteminde ise bir değişikliğin olmadığını bildirdi.

Sulama birliklerinin, çoğu yerde gücünün olmadığına dikkati çeken Eroğlu, DSİ'nin, drenaj ve kanalların temizliği gibi konularda sulama birliklerine yardım ettiğini vurguladı.

Bakan Eroğlu, düzenlemenin çiftçilerin talebi doğrultusunda yapıldığını aktardı.

Sulama birliklerine ilişkin beş kriter tespit ettiklerini belirten Eroğlu, "Bu beş kriteri sağlayan sadece beş sulama birliği var, 372 birlik içinde. Her şey tıkır tıkır yürürse ne diye değiştirelim? Yani şikayet var, bir takım sıkıntılar var. Güzelce bu hizmeti yapalım diye bu şekilde bir yol takip ediyoruz." diye konuştu.