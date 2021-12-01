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DSİ heyetinden Vali Işık'a ziyaret

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
DSİ heyetinden Vali Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ve Karaman 42. Şube Müdürü Halil İbrahim Özoğlu'nu makamında kabul etti.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ve Karaman 42. Şube Müdürü Halil İbrahim Özoğlu'nu makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Bölge Müdürü Ekinci, ziyarette kurumun Karaman genelinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, geçen ay DSİ Karaman 42. Şube Müdürlüğü görevine başlayan Halil İbrahim Özoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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