DSİ Heyeti Hasankeyf'te İncelemelerde Bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için 710 konutun inşaatına başlandığını, yaklaşık yüzde 68 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Acu ve beraberindeki heyet, Ilısu Barajı inşaatında ve proje kapsamındaki Hasankeyf ilçesi için yeniden yerleşim çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Acu, Hasankeyf'te yeniden yerleşim çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, düzenlenen koordinasyon toplantısında, çalışmaların son durumu ile anıt eserlerin taşıma ve koruma yapım işlerinde gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Toplantıda, Ilısu Projesi Mardin 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ve ilgililer tarafından Ilısu Barajı ve HES Projesi ile Hasankeyf ilçesi yeniden yerleşim çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Daha sonra Genel Müdür Acu ve beraberindeki heyet, Batman Valisi Ahmet Deniz ve Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Hasankeyf ilçesi yeni yerleşkesinde tamamlanan konutlarda incelemede bulunan Acu, "Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Projesi" kapsamında çalışmaları devam eden İmam Abdullah Zaviyesi, Yamaç Külliyesi, Orta Kapı ile Hasankeyf Antik Kenti'nin jeolojik ve jeoteknik bakımdan güçlendirilmesi kapsamında Dicle Vadisi'nde devam eden dolgu çalışma alanlarını ziyaret etti. Genel Müdür Acu, yaptığı değerlendirmede, Ilısu Barajı'nın inşası ile bölgede ticari ve kültürel gelişmeler olacağına işaret etti.

Ilısu köyünde yapılan konutların, hak sahiplerine dağıtıldığını aktaran Acu, "Koçtepe köyünde ise yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında ilköğretim okulu, sağlık ocağı, cami, köy konağı, yerleşim yerinin alt yapısı ve çevre düzenlemesi yapılarak, tamamlanmış olup, vatandaşların oturacakları konutların inşaatları tamamlanmak üzere." açıklamasını yaptı.

Acu, Hasankeyf Kaymakamlığı, Belediye Hizmet Binası, İlçe Emniyet Amirliği, PTT Hizmet Binası, cami, 58 örnek konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi, arıtma tesisi, 24 derslikli yatılı ilköğretim bölge okulu ve 200 kişilik pansiyon, Turizm Meslek Yüksek Okulu inşaatı ve uygulama oteli, kültür parkı, müze, 24 derslikli ortaokul, 25 yataklı hastane, ilçe jandarma, kapalı spor salonu, kütüphane, ilçe tarım binası, kültür yarımada bağlantı köprüsünün de tamamlandığını aktardı.

Yeni Hasankeyf ilçesi modern ticaret merkezinde bulunan toplam 98 iş yerinin de tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Acu, şunları kaydetti:

"118 çok katlı konut ise lojman olarak kullanılmak üzere kaymakamlığa teslim edilmiştir.

Yeni Hasankeyf'te yapılan konut ve kamu binaları için iskan raporu, Batman Valiliği tarafından onaylanmıştır. Kaymakamlık, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT yeni yerleşime taşınmış olup, Hasankeyf belediyesinin ve ilçe tarım müdürlüğünün ise önümüzdeki günlerde taşınması beklenmektedir.

Hasankeyf ilçesi yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için 710 konut inşaatına başlandı. Yaklaşık yüzde 68 fiziki gerçekleşme sağlandı."