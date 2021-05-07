DSİ'den Sakarya'ya müjde
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DSİ'den Sakarya'ya müjde

DSİ'den Sakarya'ya müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Sakarya'da Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması ile Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali'ni tamamlaması ile 6 bin 820 dekar arazi suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Sakarya'da Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması ile Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali'ni tamamlaması ile 6 bin 820 dekar arazi suya kavuşacak.

DSİ'nin modern sulama sistemi sayesinde Sakarya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Sakarya Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması işleri ile Merkez Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali işinin ihalelerinin yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sakarya Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması işleri ile Merkez Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Sakarya Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması işlerinin tamamlanması ile 11 bin 450 dekar, Merkez Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali işinin tamamlanması ile 6 bin 820 dekar arazi sulanacaktır" dedi.

Yıldız, temelden 49,62 metre yüksekliğe ve 4,47 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Sakarya Beşevler Barajı İkmali ve Sulaması işi ile 38 kilometrelik, temelden 27 metre yüksekliğe ve 2,07 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Merkez Kışlaköy Göleti ve Büyük Hataplı Sulaması İkmali işi ile de 24 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek, projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 31 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. - ANKARA

DSİ'den Sakarya'ya müjde
DSİ'den Sakarya'ya müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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