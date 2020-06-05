Dropbox'tan Parola Yöneticisi: Dropbox Passwords
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Dropbox'tan Parola Yöneticisi: Dropbox Passwords

Dropbox, parola yönetim programı Dropbox Passwords'ü sessiz sedasız indirmeye açtı.

Dropbox'tan Parola Yöneticisi: Dropbox Passwords
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:51

Dropbox, parola yönetim programı Dropbox Passwords'ü sessiz sedasız indirmeye açtı. Parola yöneticisi ilk olarak Android telefon kullanıcılarına açıldı ve sadece davetiye sistemiyle çalışıyor. Dropbox, parola yönetim uygulamasının geliştirilmekte olduğunu, kararsız çalışabileceğini de belirtti.

Yeni Parola Yöneticisi: Dropbox Passwords

Dropbox, kullanıcıların fotoğraf, video, belge ve diğer dosyalarını buluta yedeklemek ve mobil-masaüstü cihazlarından erişmelerine imkan tanıyan bir servis olmasının yanında artık bir parola yöneticisi. Dropbox Passwords adını taşıyan parola yönetim programı, şu anda sadece Google Play Store'dan indirilebiliyor ancak davetiye alırsanız uygulamayı kullanabilirsiniz.

Sınırlı sayıda kullanıcıya açık uygulama, oldukça basit, sadece kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor. Çoğu parola yöneticisi gibi, benzersiz şifreler oluşturabiliyor, şifreleri tek bir yerde saklayabiliyor, cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve sitelerde oturum açma bilgilerini otomatik olarak doldurabiliyor. Tarayıcılardan parolaları içe aktarma ve iki faktörlü kimlik doğrulama desteği gibi kullanışlı özellikleri de var. Ayrıca sıfır bilgi şifreleme (zero-knowledge encryption) özelliğine de sahip. Bu, sadece kullanıcının uygulamada saklanan verilere erişimi olduğu anlamına geliyor. Bu yaygın bir özellik; Dashlane, LastPass, 1Password gibi parola yöneticilerinin hepsi aynı protokolü sunuyor.

Dropbox'ın parola yönetim programı, web siteleri ve uygulamalarda tek tıklamayla oturum açma yeteneğine sahip ki bu, programın 2017'de Android Oreo ile tanıtılan Android'in otomatik doldurma özelliğini kullandığı anlamına geliyor.

Birçok mevcut şifrenin cihazlar arasında veri senkronizasyonu için bulut seçeneği olarak Dropbox'ı kullandığını düşünürsek, Dropbox'ın şifre yöneticisi pazarına girmesi mantıklı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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