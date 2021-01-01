(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi
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(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi

01.01.2021 03:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:40

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları kısıtlamanın saat 21.00 itibarıyla başlamasının ardından boş kaldı.

Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Belediyelerin temizlik ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve meydanları temizledi.

(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi
(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi
(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi
(DRONE) Yeni yıla sessiz girildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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