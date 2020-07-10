(DRONE) Şehit Mesut Yazar son yolculuğuna uğurlandı (2) Cenaze törenin drone ile görüntülenmesi Şehidin tabutu başındaki aile ve yakınlarının drone ile görüntülenmesi Cenazenin araca alınması ve aracın ilerlemesinin drone ile görüntülenmesi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman...

Cenaze törenin drone ile görüntülenmesi Şehidin tabutu başındaki aile ve yakınlarının drone ile görüntülenmesi Cenazenin araca alınması ve aracın ilerlemesinin drone ile görüntülenmesi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Mesut Yazar Manisa'nın Alaşehir İlçesi Uluderbent Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. (2) Kaynak: AA