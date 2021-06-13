Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
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Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajların yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, 8 Haziran'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" kapsamında başlatılan çalışmalar sonucu temizlenen Caddebostan Sahili'nde yeniden müsilajların birikmeye başlandığı gözlendi.

Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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