(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 105 yerleşim biriminin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 105 yerleşim biriminin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşım sağlanamayan 99 yerleşim biriminden 61'inin yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri kalan 38 yolun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta da 3 günden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 147'sine ulaşım sağlandı.

Bölgenin zorlu coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, kalan 12 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Kentte etkili olan kar ve fırtınadan dolayı kapanan Muş-Kulp, Hasköy-Mutki kara yolu da ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi dolayısıyla merkez ve ilçelerde 50 köyün yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca, daha önce kapanan 225 köy yolunu açmayı başardı.

Kent sakinleri de araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 36 köy ve mezra yolundan 31'ini ulaşıma açtı.

Ekiplerin 2 köy ve 3 mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
(DRONE) - Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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