Yüzeyi buz tutan gölet gençlerin uğrak yeri oldu

Bayburt'ta, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle donan Gökçedere Göleti, buzda kaymak isteyen gençlerin gözdesi oldu.

Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde tarımsal sulama ve kafes balıkçılığı için yapılan Gökçedere Göleti'nin yüzeyi, her yıl sert geçen kış mevsiminde buz tutuyor.

Buz pisti olmayan kentteki gençler, göletin donmasını fırsata çevirerek kimisi pateniyle kimisi ise ayakkabılarıyla buzda kaymanın keyfini yaşıyor.

Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgede özellikle yaz aylarında cazibe merkezi olan gölet ve çevresinin kışın da gençler tarafından aktif kullanılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bazı gençlerin buraya gelerek buz üzerinde kaydıklarını belirten Bakır, "İnşallah yaz sezonunda burada yapacağımız tesisleri tamamladıktan sonra bir de buz pateni pisti kazandırma fırsatımız olur. Burada bir buz pistinin turizm için faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakır, göletteki buz kalınlığının bu yıl kuraklık nedeniyle diğer yıllara göre daha ince olduğunu ifade ederek "Bu yıl havalar sıcak gittiği için buz kalınlığı beklenen düzeyde değil. Ancak burada uygulayacağımız kapalı sulama sistemiyle kış aylarında kuraklık olsa bile suyu istediğimiz seviyede tutacağımız için buz kalınlığı daha yüksek olacaktır." diye konuştu.

Hasan Türkoğlu, arkadaşlarıyla üç yıldır her kış bu gölete gelerek buz pateni yaptığını anlattı.

İlk başlarda korktuklarını ancak tecrübe edindikçe bu korkuyu yendiklerini dile getiren Türkoğlu, "Bu beldedeki halk da bizi benimsiyor. Gölet buz tutmaya başlayınca buradaki tanıdıklar bizimle iletişime geçiyor." dedi.

Türkoğlu, kentte buz pisti olmadığı için bu spordan mahrum kalan onlarca genç olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Bayburt buz pistine neden kavuşmasın? Neden Bayburt'tan bir sporcu çıkmasın? Aynı sertlikte kışı yaşadığımız bir saat mesafedeki Erzurum'da buz hokeyi takımı varken neden burada da olmasın? Bayburtlu gençler neden bundan faydalanmasın? Gölet üzerinde oluşan buz tabakası pürüzsüz olduğu için bu spora uygun. Buz pateni bıçakları çok rahat bir şekilde girdiği için fazla efor harcamadan, gayet sağlıklı, kontrollü bir şekilde kayıyorsunuz."

En büyük riskin buzun çatlaması ihtimali olduğunu ancak bugüne kadar böyle bir durum yaşamadıklarını belirten Türkoğlu, "Spora başlamadan önce, elektrikli testereyle burada bazı noktalarda buz kalıbı alarak ölçüm yapıyoruz. Buz kalınlığı yaklaşık 40 santimetre olunca üzerine çıkıyoruz. Bu da bizim güvenli bir şekilde bu sporu icra etmemiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Mehmet Hasan Kıraç da buz üzerinde yürümenin bile ayrı bir keyif verdiğini ifade ederek, kente bir buz pistinin kazandırılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci