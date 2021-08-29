Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri
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Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri

Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Güncel

Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti.

Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti.

153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayılar ise, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçilerini keyiflendirdi. Ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.

Öte yandan Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ise, hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uyguladıklarını söyleyerek; "Buradaki hayvanlarımız sadece İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan hayvanlar değil, tropik bölgelerden de gelen hayvanlarımız var. Bunların barınakları, hayvanat bahçemiz kurulurken şartlarına göre yapılmış. Özellikle yaz dönemlerinde hayvanlarımızın sıcaktan etkilenmemesi için serinletme sistemlerini açıyoruz, buzlu kokteyller hazırlıyoruz" dedi.

Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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