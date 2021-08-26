Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi
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Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi Ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL para cezası kesildi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 8 bin 379 lira para cezası uygulandı.

Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL para cezası kesildi

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 8 bin 379 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi tarafında devriye görevi yapan ilçe trafik ekipleri 814 Sokak üzerinde drift yapan 11 AY 404 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ş. isimli alkollü sürücüyü suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ilgili maddelerden 8 bin 379 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi
Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi
Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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