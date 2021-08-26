Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi

Drift yaparken suçüstü yakalandı, 8 bin 379 TL para cezası kesildi Ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL para cezası kesildi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 8 bin 379 lira para cezası uygulandı.