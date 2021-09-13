Drift tutkunları Erzincan'da nefes kesti

Erzincan'da modifiye araç tutkunlarını bir araya getiren drift gösterisi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ekşisu Mesire Alanında trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriler sırasında bazı araçların lastiği ve radyatörü patladı. Benzin hortumu patlayan araçlara ise etkinlik alanında bekletilen itfaiye ekibi müdahale etti. Alanda sağlık ekipleri ve çekici de hazır bulunduruldu.

Çok sayıda Erzincanlının izlediği drift gösterisi etkinliğiyle ilgili bilgi veren organizatörlerden Ömer Faruk Şengül, "Etkinliğe binin üzerinde araç katıldı. Uzun süre pandemi sürecinde böyle etkinlikler yapamıyorduk. Bir hayli sıkıldık. Bugün de birçok ilden gelen modifiye tutkunları burada iyi stres atıyor. Bizim de tutkumuz bu. Modifiye trafiğe kapalı alanlarda suç değil. Modifiye suç değil yaşam tarzı. Şunu özellikle vurguluyoruz trafiğe kapalı alanlarda" dedi.

Modifiye tutkunu Talat Çayırlı'da, "Güzel bir duygu. Herhangi bir zarar vermeden yapmak güzel" diye konuştu.

Etkinliğe kendisi gibi modifiye araç tutkunu eşi Tanju Kaya ile birlikte Giresun Görele'den gelen Aslıhan Kaya'da, "Bir kadın olarak ben de pistlerde varım. Eşimle birlikte bizde 'roket' takımıyız. Trafiğe kapalı alanlarda, bu tür etkinliklerde drift yapmayı seviyoruz" dedi.

Erzincan'da binlerce kişinin bir araya geldiği buluşmada sürücüler, modifiye araçla kendi aralarında yarıştı, 'drift' çekip meraklılarına görsel şov sundu. Etkinliğe katılanlar, ilgi gösterdikleri modifiye araçları ise yakından inceledi. - ERZİNCAN