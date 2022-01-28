Drej Ali kimdir, gerçek adı nedir? Drej Ali kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Drej Ali (Ali Yasak) kimdir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Yasak (Drej Ali) geliyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun ardından Drej Ali kimdir merak edildi. Peki, Drej Ali kimdir, gerçek adı nedir? Drej Ali kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Drej Ali (Ali Y) kimdir?

DREJ ALİ KİMDİR?

Drej Ali olarak tanınan Ali Y. 1 Haziran 1956, Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi.

Drej Ali doğum tarihi : 65 yaşında

Drej Ali kaç yaşında : 1 Haziran 1956

Drej Ali nereli : Şanlıurfa

Drej Ali gerçek ismi nedir : Ali Yasak

Sabah'ın haberine göre; polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken, 27 yaşındaki Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor.

Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi Uğur Can B. ve Gökhan K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

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