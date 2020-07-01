Dreams PlayStation VR Desteği ile Karşımıza Çıkacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dreams PlayStation VR Desteği ile Karşımıza Çıkacak

Dreams, önümüzdeki ay itibarıyla PlayStation VR desteğine kavuşacak. Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule tarafından yapılan duyuru ile beklenen destek, 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile aktif olacak.

Dreams PlayStation VR Desteği ile Karşımıza Çıkacak
01.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:42

Dreams, önümüzdeki ay itibarıyla PlayStation VR desteğine kavuşacak. Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule tarafından yapılan duyuru ile beklenen destek, 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile aktif olacak.

LittleBigPlanet ve Tearaway oyunları ile tanıdığımız Britanya menşeli stüdyo, PlayStation 4 için uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Dreams ile geri dönüş yapmıştı. Alışılmışın dışında olan oyun, oyuncuların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunuyor. Her şeyin sizin hayal gücünüzle sınırlı olduğu oyunda, kolay kullanım araçları ile müzik, tablolar, animasyonlar, heykeller ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz. Ortaya çıkarttığınız eserinizi dünya genelindeki diğer oyuncular ile paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde onların eserlerini de deneyebiliyor ve tercihinize göre derecelendirebiliyor ve arkadaşlarınıza tavsiye edebiliyorsunuz.

Imp adının verildiği bir karakteri yönettiğiniz oyunun dünyasında, yeni eşyalar, karakterler yaratıyor ve onları Dualshock 4 veya PlayStation Move kontrolleri vasıtasıyla tutarak ve iterek hareket ettirebiliyorsunuz. Imp ile yarattığınız karakteri doğrudan kontrolünüze alabiliyorsunuz da.

Dreams PlayStation VR Cihazıyla Oynanabilecek

Zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile hem teknik hatalar çözümlenmiş hem çeşitli iyileştirmeler yapılmış hem de yeni içerikler oyuncular ile buluşturulmuştu. Sıradaki güncelleme ise PlayStation VR sahiplerini mutlu edecek.

22 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Inside The Box adıyla yeni bir güncelleme yayınlanacak. Henüz boyutu belli olmayan bu güncelleme ile oyunu artık sanal gerçeklik cihazınızda da oynayabileceksiniz. Bu bağlamda, üreticilerin PlayStation VR üzerinde eserler yaratmalarına yardımcı olabilmek amacıyla yeni rehberler, bir takım şeylerin nasıl yapılacağını gösteren eğitim videolar, çeşitli kitler ve yeni içerikler de Dreams oyununa eklenecek.

Duyuruya ek olarak Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule tarafından yayınlanan özel fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor Haber
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Dreams PlayStation VR Desteği ile Karşımıza Çıkacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:43:59. #1.14#
title