Dreamland Filmi

10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58

17 yaşındaki bir gencin ailesi ile birlikte yaşadığı çiftliğe haciz gelir. Genç, hacizi durdurmanın yolunu ararken önüne beklenmedik bir fırsat geçer. Banka soygunu yapan bir kaçak aranmaktadır ve bulan kişiye yüklü bir miktar para ödülü verilecektir. Çiftliği kurtarmak için soyguncunun peşine düşmeye karar veren genç, bir süre sonra dahil olduğu olayın beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte

Senaryo: Nicolaas Zwart

Oyuncular: Margot Robbie, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund, Finn Cole, Darby Camp, Grayson Berry, Krista Bradley, Hans Christopher, Joe Berryman, Jane Wilson, Bruce McIntosh , Ginger T. Rex, Jacob Browne, Paul Blott, Andy Kastelic, Stephen Dinh, Tim D. Janis, Pab Schwendimann, Manny Greenfield, Jason Weiler, Cameron Ramirez

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dreamland

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 07.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com