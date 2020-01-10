Dreamland Filmi
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17 yaşındaki bir gencin ailesi ile birlikte yaşadığı çiftliğe haciz gelir. Genç, hacizi durdurmanın yolunu ararken önüne beklenmedik bir fırsat geçer. Banka soygunu yapan bir kaçak aranmaktadır ve bulan kişiye yüklü bir miktar para ödülü verilecektir. Çiftliği kurtarmak için soyguncunun peşine düşmeye karar veren genç, bir süre sonra dahil olduğu olayın beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu keşfeder.
Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte
Senaryo: Nicolaas Zwart
Oyuncular: Margot Robbie, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund, Finn Cole, Darby Camp, Grayson Berry, Krista Bradley, Hans Christopher, Joe Berryman, Jane Wilson, Bruce McIntosh , Ginger T. Rex, Jacob Browne, Paul Blott, Andy Kastelic, Stephen Dinh, Tim D. Janis, Pab Schwendimann, Manny Greenfield, Jason Weiler, Cameron Ramirez
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dreamland
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 07.08.2020
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