Dr. Taylan Yıldız woxic, Alper Özdemir ve Canpolat Yıldıran'ı konuk ediyor

Dr.Taylan Yıldız 18.02.2021 Perşembe günü saat 21: 00'da kendi Twitch kanalında Canpolat "hardstyle" Yıldıran, Özgür "woxic" Eker ve Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'i misafir edecek. Oturum konusu olarak esporun sorunları başlığı atılmış.

Daha önce aynı şekilde Taylan Yıldız'ın kanalında profesyonel CS: GO oyuncumuz ve temsilcimiz Özgür "woxic" Eker, Twitch yayınında kendisine yöneltilen soruları cevaplamıştı. Bu yazımızı okumak isterseniz;

İyi Parti İstanbul Meclis Üyesi Taylan Yıldız, bu oturumu kendi Twitter hesabından duyurdu.

Daha önce hatırlayacağınız gibi #PingsizBirTürkiye adı altında Twitter'da hastag açılmıştı.

Açılmasına sebep olan olay yayının konuğu olan Özgür "woxic" Eker, Eylül ayı itibariyle 1,4 milyon dolar değerinde sözleşme ile transfer olduğu Cloud9 CS: GO takımından ayrılmıştı. Ayrılık sebebi olarak belirttiği ise yüksek ping sorunları ve saat dilimi farklılıklarının açtığı sorunlar belirtilmişti.

Bu açıklamalardan sonra Taylan Yıldız bu konuya dikkat çekmiş tweet atarak konuyu başlatmıştı. Ardından ünlü isimlerden destekler gelmişti. Bunun üzerine bir tekrar bir Twitch yayını yapılmıştı. Daha detaylı okumak isterseniz;

Bugünün Gündemi #PingsizBirTürkiye

Taylan Yıldız'ın çağrısı ve geri dönüşler üzerine bu yayın belirlenmişti. Günü geldi çattı, akşam 21.00'da canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu oturum sonrası gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşıyor olacağız.

Taylan Yıldız Twitch Hesabı

Kaynak: ESporTimes