Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı Son zamanların modası Brezilya poposu estetiği konusunda uzman olan Dr. Serkan Balta bu konuda bilinmesi gerekenleri anlattı. Dr. Serkan, "Brezilya poposu estetiğinde hastalara nakledilen yağlar, doğru alana doğru miktarlarda ve doğru teknik ile verildiği sürece kalıcıdır" dedi.

Brezilya poposu estetiği, son zamanlarda estetik cerrahi alanında adını sıklıkla duymaya başladığımız ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popülaritesi artan bir uygulamadır. Tüm dünyada Brazilian butt-lift (BBL) adı ile tanınan ve ülkemizde kısaca Brezilya poposu olarak adlandırılan bu uygulamayı ve detaylarını paylaşmak istedik.

Dr. Serkan Balta kliniği, bu operasyonu hem yurt içi hem de dünyanın birçok farklı yerinden gelen hastalara başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Bu operasyon aslında sadece kalça estetiği operasyonu olmayıp aynı seansta tüm vücut oranlarını yeniden düzenlenen bir cerrahi operasyon olup ameliyat başarısının sırrı diğer tüm operasyonlarda olduğu gibi doğru hasta seçimidir.

BREZİLYA POPOSU NEDİR?

Brezilya poposu estetiğinde temel amaç kalçaların dolgunlaştırılması ve yeniden şekillendirilmesidir. Bu dolgunlaştırma işleminde vücudun diğer istenmeyen alanlarından alınan fazla yağların kullanımı çoğunlukla en uygun seçimdir. Bu sayede hastalarımız hem fazla yağlanması bölgesi olan alanların incelmesi hem de kalça bölgesinin dolgunlaşması sağlanmaktadır. Kalça 3 boyutlu bir uzuv olup bu operasyon ile hastanın vücut yapısına uygun olarak her 3 enlemde de kalçaların şekli ve hacmi değiştirilebilmektedir. Bu esnada kalçaların bel ve bacak ile uyumu ve onlarla olan açısı son derece önemlidir. Sadece kalçaların büyütülmesi değil aynı zamanda bel oyuntularının çıkarılması ve kalça ile bel arasındaki kavis ameliyatın en kritik noktasıdır.

Dr. Serkan Balta

BREZİLYA POPOSU KALICI MIDIR?



Bu operasyonda alınan yağlar hastaların kendi vücudundan alınıp kendi vücuduna enjekte edildiği için aslında bir nevi yağ naklidir. Nakledilen yağlar doğru alana doğru miktarlarda ve doğru teknik ile verildiği sürece verilen yağlar kalıcıdır. Nakil sonrası yaklaşık olarak yağların %30-50 si eriyebilmektedir, bu nedenle genelde ameliyat esnasında ihtiyaç olan miktardan daha fazlası verilerek bu olası kayıp en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Fakat tüm bu çabalara rağmen bazı hastalarda alınacak yeterli yağ miktarı olmaması veya yağ kaybının fazla olması durumunda ikinci bir yağ enjeksiyonu seansı daha gerekebilmektedir.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ NE KADARDIR?

Tüm diğer estetik ameliyatlarda olduğu gibi brezilya poposu ameliyatında da iyileşme süresi hastaya, alınan yağ miktarına ve kullanılan tekniğe göre değişmek ile birlikte kabaca 3-4 hafta kadar sürebilmektedir.Hastaların klasik liposakşın ameliyatlarında olduğu gibi ameliyat sonrası 4-6 hafta boyunca bele baskı yapan fakat kalçaya basmayan özel korseler kullanmalıdırlar. Ayrıca ameliyat sonrası vücutta biriken sıvıların atılması ve yapışıklıkların önlenmesi amacı ile özel masajları yapılmaktadır. Ameliyatın tam sonucunun görülmesi ise 6-9 ayı bulabilmektedir.

Ayrıca Dr. Serkan Balta; "hizmetler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için www.serkanbalta.com adresini ziyaret edebileceğinizi" belirtiyor.