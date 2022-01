Dr. Sadık Ahmet'in hatırlanması ve anılarının yaşatılması eşini gururlandırıyor

Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet, eşini çok erken kaybettiklerini belirterek, "26 yıl sonra tekrar ondan bahsedilmesi, her an gündemde olması, bizim için çok gurur verici bir olay." dedi.

Tatil için bulunduğu Bolu'da, AA muhabirine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eşi için düzenleyeceği anma etkinliğini değerlendiren Işık Ahmet, eşine sahip çıkılmasının kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ve ekibinin büyük çaba içerisinde özveriyle çalıştığını anlatan Ahmet, eşinin hayatını anlatan kitabın hazırlandığı haberi geldiğinde çok mutlu olduklarını, gurur duyduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet, "Bu bir ilkti. Daha önce de siyasi hayatı ve partiyle ilgili kitaplar yayınlandı ama onun hayatını anlatan 500 sayfalık bir kitabın ortaya çıkmasında Başkanın çok büyük emeği var. Kitabın içeriğinde bizimle de röportajlar var. Kızımın yazısı var. Daha çok akademisyenlerin ve Sadık Ahmet'i yakinen tanıyanların yazıları var. Ama kitabın içeriğini daha görmedim, bize sürpriz olacak. Sadece ve sadece onun mücadelesi olduğunu biliyorum." dedi.

" Sadık Ahmet, Türk dünyasında olan pulların arasında yer alacak"

PTT tarafından hazırlanan "Sadık Ahmet" pulları için de teşekkürlerini ileten Işık Ahmet, "Çok gurur verici bir şey. Sadık Ahmet, Türk dünyasında olan pulların arasında yer alacak. İlk mektubumuzu yazıp pulu da üzerine basacağız." dedi.

Ahmet, eşinin takım elbise, kravat, daktilo, saz, tıbbi alet, eldiven, ayakkabı ve alyans gibi kişisel eşyalarının anma programında sergileneceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"En anlamlısı bana, çocuklarıma sazıyla şarkılar söylüyordu. Evlendiğimiz, aile, yuva kurduğumuz alyansı çok önemli benim için. Kitapları var. Hepsi birbirinden kıymetli ama o gün bize bir anda traktör çarpıp hepimiz allak bullak olunca, baktım ki onun sünnette kullandığı cerrahi aletleri kırılmış, parçalanmıştı. Ben onları gördüm önce. Daha sonra kendisinin son nefesinde yerde yattığını görünce onlardan vazgeçtim."

"Sadık Ahmet 26 yıldır yaşıyor ve yaşatılıyor"

Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayan Işık Ahmet, "Onu çok erken kaybettim ve çok özlüyorum. Ondan daha kıymetlisi yoktu benim için. Onu çok erken kaybettik. Ben ve toplumum, Batı Trakya, çok büyük lider kaybı yaşadı. Oradaki insanlar da aynı şekilde. Ama 26 yıl sonra tekrar ondan bahsedilmesi, her an gündemde olması, bizim için çok gurur verici bir olay. Onu gerçekten çok arıyorum." dedi.

Ahmet, eşinin Türk bayrağına, ezana, bayraktaki ay yıldıza çok önem verdiğini dile getirerek, 7 Ocak'ta duygusal bir gün yaşayacaklarını söyledi.

Eşinin zaman zaman Türkiye'ye gelip " Batı Trakya'da ezilen bir toplum var" diye basının dikkatini çekmeye çalıştığını anlatan Ahmet, "Anadolu Ajansı bizim için çok önemli, rahmetli de çok önem veriyordu. Basının da çok önemli yeri var. Sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Sadık Ahmet 26 yıldır yaşıyor ve yaşatılıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletine de teşekkür ediyorum. Herkese minnet borçluyum." diye konuştu.

Sadık Ahmet, 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anılacak

Dr. Sadık Ahmet için doğumunun 75'inci yılında 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte YTB tarafından hazırlanan, Sadık Ahmet'in hayatını ve mücadelesini konu alan kitabın tanıtımı yapılacak, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Ahmet'in sevdiği türküler seslendirilecek.

Sadık Ahmet'e ait kişisel eşyaların sergileneceği programda ayrıca, Sadık Ahmet'in lise eğitimi sırasında kuyumcu çırağı olarak çalıştığı zamanlarda kız kardeşine yaptığı kolye ucundan esinlenilerek hazırlanan yaka rozeti ile YTB'nin PTT aracılığıyla Sadık Ahmet anısına bastırdığı iki farklı kişisel pulları, katılımcılara hediye edilecek.

Dr. Sadık Ahmet

Yunanistan'da 1989 yazı ve 1990 baharında düzenlenen genel seçimlerde aldığı yüksek oranda oylarla bağımsız milletvekili olarak meclise giren Dr. Sadık Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni (DEB) kurdu.

Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 73. yıl dönümünde 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.