Dr Özlem Tulunay Uğur: İnsanın ülkesine bir katkıda bulunabilmesi çok önemli

? ABD'deki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin (UAMS), Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü 'ne 13 Ocak'ta atanan Dr. Özlem Tulunay Uğur, yaşlılarda yutma bozukluğunu egzersizlerle önlemeye yönelik bir projeye başlayacağını açıkladı. Kürsü'de gerçekleştireceği bilimsel çalışma hakkında DHA'ya konuşan Dr. Uğur 'Egzersiz programlarının ve genel fiziksel sağlığın da yaşlıların hem ses hem yutma bozukluklarında etkisi olduğunu düşünüyorum. Onu test edecek umut vaat eden bir çalışmaya başlayacağız' dedi.

Kişinin ülkesine katkıda bulunabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Doktor Özlem Tulunay Uğur başarısı hakkında 'Üniversitedeki hocalarımızın ve bu kürsüyü bağışlayan kişinin bize gösterdiği bir övgü' dedi.

'YAŞLILAR BENCE ÇOK ÖNEMLİ BİR NÜFUS'

Ailesinin kendisine verdiği destek sayesinde başarılı sağladığını vurgulan Dr Tulunay Uğur, bağışlanmış kürsü altında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Dr Tulunay Uğur 'Bu kürsü bende hayat boyu kalacak. Dolayısıyla çalışmalarımı sürekli devam ettirebileceğim. Şu anda bir çalışma hazırlıyorum, yaşlılarda yutma bozukluğuna yönelik bir egzersiz çalışması. Toplumun en hızlı genişleyen kesimi yaşlılar, hayat kalitesinin artmasıyla ve tıp sayesinde uzun bir ömür sürüldüğü için bence çok önemli bir nüfus. Bizim alanımız yutma bozuklukları için genelde ya tedavi ve terapiyle güçlendirmeye çalışıyorsunuz ya da bazı durumlarda ameliyat yapıyoruz. Benim bir teorim var, egzersiz programlarının ve genel fiziksel sağlığın da yaşlıların hem ses hem yutma bozukluklarında etkisi olduğunu düşünüyorum. Onu test edecek umut vaat eden bir çalışmaya başlayacağız' diye konuştu. Dr Özlem, Türkiye'den gelen övgülerin ve tebriklerin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Doktor Özlem sözlerine şöyle devam etti;

'Bizim için çok büyük bir onur. Bu bağışlanmış kürsüyle bize verilen imkanlarla araştırma yapabilmek, toplantılara katılabilmek, bölümünüzü ve üniversitenizi farklı alanlarda temsil edebilmek için kullanılıyor ama benim ve birçok kişinin öncelikli amaçlarından biri de bilimsel araştırma için fazla imkan sağlaması. Ben Arkansas'ta 14 senedir çalışıyorum, Yardımcı Doçent olarak başladım ve yükselmeye devam ettim. Bu da tabi üniversitedeki hocalarımızın, bu kürsüyü bağışlayan kişinin bize gösterdiği bir övgü.'

'NEFES BORUSU TIKANIKLARI VE YUTMA BOZUKLUKLARI'

Laringoloji konusunda uzmanlaşan Dr Tulunay Uğur uzmanlığını konusunda yaptığı açıklamada 'Laringoloji daha çok ses, yutma ve hava yolu sorunlarını kapsıyor. Yani ses problemleri ve aynı zamanda hava yolu mesela nefes borusunun tıkanıkları, yutma bozuklukları. Bunlar benim üzerinde çalıştığım iki konu, özellikle yaşlılarda. Burada çok büyük bir geriatri merkezi bulunuyor. Yaşlılarda ses ve yutma bozuklukları, onların hem ameliyatları hem de tedavisi çalışma alanım arasında yer alıyor' dedi.

BAĞIŞLANMIŞ KÜRSÜ NE DEMEKTİR?

1 milyon dolarlık bağışlarla kurulan Patricia and J. Floyd Kyser Kürsüsü, kürsüye atanan bilim insanının eğitim, araştırma ve klinik faaliyetlerini destekler. Bağışlanmış kürsüye atanan bilim insanları, kendi alanlarında en saygın bilim adamları, doktorlar ve profesörler arasında yer alır.

DR ÖZLEM TULUNAY UĞUR KİMDİR?

Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ihtisasını Ankara Tıp Fakültesi'nde yapan Dr Özlem Tulunay Uğur, 2008 yılında UAMS'ye katılarak Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör oldu. Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'nin laringoloji programının direktörü görevini yürüterek tıbbi çalışmalarına burada devam etti. Geriatrik laringolojiye özel bir ilgisi olan Doktor Özlem, geriatrik ses ve yutma bozuklukları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor.