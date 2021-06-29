Dr Osman Büyükşen kimdir? Müge Anlı'da Doktor Osman Büyükşen kaç yaşında, nerelidir? Osman Büyükşen olayı nedir?

Anne ve babasının 3 yıldır çözülemeyen cinayeti için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Osman Büyükşen, Anne babasının katilinin bulunması için yardım istemişti. Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan Osman Büyükşen'in kardeşi o anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlatmıştı. Son dönemde merak edilen kişiler arasında yer alan Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Dr Osman Büyükşen kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun zamandır işlnenen Necla - Metin Büyükşen cinayetinin ardındaki detaylar araştırılmaya devam ediyor. Olaylar karşısında Müge Anlı göz yaşlarını tutamamış, iki kardeşi şüpheli olan ve canlı yayında sinir krizi geçiren Dr. Osman Büyükşen'e destek olmuştu. Yayın sırasında doktor olduğunu ve ailesinin katil zanlısı ya da zanlılarını bulmak için görevinden istifa ettiğini açıklaması sonrasında Osman Büyükşen ile ilgili detaylar ve bilgiler merak edilmeye başlandı. Osman Büyükşen ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Dr Osman Büyükşen kimdir? Müge Anlı'da Doktor Osman Büyükşen kaç yaşında, nerelidir? Osman Büyükşen olayı nedir?

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Osman Büyükşen görevini bırakmadan önce 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktaydı. Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.

NECLA METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Büşra Büyükşen, cinayet gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım"

Büyükşen, ailesinin mahallede çok sevildiğini, kimseyle husumetlerinin olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"O gece, annem ve babamla evde oturuyorduk. Birden bahçe kapısı açıldı, içeriye biri girdi. Gezmeye giden ağabeyimin geldiğini zannettik. Sonra içeriye yüzü maskeli, elinde tüfek bulunan kişi girdi ve doğrudan babama yönelerek ateş etti. O sırada babam sadece ellerini kaldırmış 'Yapma' diyordu. Annem ise sadece 'Allah' diyerek bağırıyordu, şoka girdi. Ben de önümdeki çaydanlığı katile fırlatarak, odadan kaçmaya çalıştım. Bu sırada silahıyla uğraşıyordu. Sonra bana ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Dipçikle başıma vurdu, yere düştüm. Orada bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım. Bir süre sonra babamın ve annemin odasına bakmaya bile cesaret edemedim. Arkadaki odanın penceresinden atlayarak sokağa fırladım. Bu sırada ayağım kırılmış. Yoldan geçen bir araca binerek jandarmadan yardım istedim."

"Telaşa kapıldığını düşünüyorum"

Annesinin öldüğünü hastanede öğrendiğini anlatan Büyükşen, "Katil beni rahatlıkla öldürebilirdi, karşı koyamazdım. Telaşa kapıldığını düşünüyorum. İki hafta geçti ama hala bir gelişme yok. Olay yerinde bir iz, delil bırakmıştır diye ümit ediyoruz ancak şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Çok şüpheli gösterildi. O maskeli adamı tanımıyorum. Aşina olduğum biri değil. Şüphelendiğimiz kimse yok. Ailem sorunlu insanlar değildi." ifadelerini kullandı.

Annesi kısa süre önce kanseri yenmiş

İstanbul'da doktor olan Osman Büyükşen de annesi Necla Büyükşen'in kanser tedavisi gördüğünü ve kısa süre öncede ölümcül hastalığı yendiğini aktardı.

Katilin bulunmasının yüreklerine su serpeceğini dile getiren Büyükşen, "Acımızı bile yaşayamadık. Katilin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz. İki masum, annem ve babam öldürüldü. Acımı tarif edemem ancak katilin bulunması ve gereken cezayı alması için gören, duyan varsa emniyet güçlerine ifade vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen, evin pencere ve kapılarını güçlendirdiklerini, kardeşi Büşra'nın tek görgü tanığı olduğunu ve güvenlik nedeniyle İstanbul'a götüreceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.

NECLA METİN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

Eylül ayında 3 yıl olacak olan cinayetin detayları bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu ediniliyor. Çiftin oğlu Doktor Osman Büyükşen, canlı yayında katillerin bulunması için bir kez daha konuyu anlattı.

O gün evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen, canlı yayına telefonla katıldı. Abi kardeş canlı yayında tartışırken, Büşra'nın suçlu olduğu iddia edilen abisinin evinde kalması ve Osman Büyükşen ile görüşmemesi dikkat çeken bir detay oldu. Katil ise henüz bulunamadı.