Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi ve eserleri! Dizilere ilham veren yapıtları ile dikkatleri çeken Gülseren Budayıcıoğlu diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? İşte, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Psikoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, diziere ilham veren eserleriyle de merak ediliyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı, biyografisi ve eserleri!

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Ünvanlar

Psikiyatri Uzmanı

Merkez Başkanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

20 +

Eğitim

• Lise: TED Ankara Koleji

• Üniversite: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

• Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi

Biyografi

Tıp öğrenimi sırasında, önce TRT Ankara Radyosu'nda, daha sonra da TRT televizyonunda 5 yıl boyunca kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak meslek yaşamına devam etti. Bu dönemde bir yıl süreyle, Hacettepe Üniversitesi ve TRT'nin iş birliği ile hazırlanan ve TRT Televizyonlarından canlı olarak yayınlanan, "İnsan ve Dünyası" adlı sağlık ve eğitim programlarında, yapımcı ve sunucu olarak görev aldı.

1982 yılında Üniversite'den ayrıldı. 2005 yılına kadar, Ankara'da serbest hekim olarak çalıştı. 2004 yılında, farklı tanı gruplarından hastalarıyla görüşmelerini bire bir kaleme alarak Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan "Madalyonun İçi" adlı kitabı yazdı.

07.03.2005 tarihinde en büyük hayalini gerçekleştirerek, kişilerin sosyal güvencelerini kullanarak başvurabileceği, T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezi olan Madalyon Psikiyatri Merkezi'ni kurdu.

2008 yılında "Günahın Üç Rengi" 2011 yılında "Hayata Dön" ve 2015 yılında "Kral Kaybederse" adlı kitapları yine Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı.

2013 Şubat ayında, Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul Levent Şubesi'ni kurdu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, halen ülkemizin en büyük özel psikiyatri merkezi olma özelliğini koruyan Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin başkanı olarak meslek yaşantısını sürdürürken, bir yandan da hastaları ile yaptığı görüşmeleri anlatan, psikiyatriyi kuramsal olmaktan çıkarıp pratik yaşam içinde kitlelere sunan kitaplar yazmaya ve Madalyon Kurumsal ile Madalyon Akademi için eğitim içeriklerine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

ESERLERİ

Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü,

Madalyonun İçi,

Camdaki Kız

Hayata Dön

Kral Kaybederse