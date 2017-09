Dr. Bahar Akıngüç Günver: Eşitlik ve Hakkaniyet Bizim İçin En Temel Değerdir

İSTANBUL Kültür Üniversitesi 2017-2018 akademik yıl açılışı gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "İstanbul Kültür Üniversitesi'nde hiç kimse inancı, milliyeti, tercihleri, yaşam biçimi nedeniyle ötekileştirilmez ve kınanmaz. Burada esas olan saygı ve iyi niyettir. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde cinsiyet ayrımı olmaz. Eşitlik ve hakkaniyet bizim için en temel değerdir" diye konuştu.



Doç. Dr. Lilian Tonella Tüzün'ün piyano dinletisiyle başlayan törenin açılış konuşmalarını İKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ata Ertuğrul, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver yaptı.



"AKIL SÜRECİNİ DUYGUSAL SÜRECİN ÖNÜNE ALIYORUZ"



Üniversite olarak 20'inci yıllarını doldurduklarını belirten İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Üniversite olmanın gereği olarak, asli işlemlerimizden olan araştırma ve bilgi üretme çalışmalarımızı hızlandırarak sürdüreceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve anayasal hükümleri bağlamındaki duruşumuz ve uygulamalarımız ışığında Kültür Eğitim Kurumları'nın 57 yıllık eğitim birikimlerinin getirdiği anlayışla, 20 yıldır olduğu gibi büyük bir heyecanla ve ciddiyetle yapacağımız çalışmalarımızda kalite önceliğimiz olacaktır. Aslında olması gerekeni yapıyoruz, yani üniversite tanımında olduğu gibi 'Akıl sürecini, duygusal sürecin önüne alan, kişilerin olayları görerek ve tartışarak farkına varabilmelerini sağlayan ortamlar yaratan' bir kurumuz" dedi.



"EĞİTİMCİ BİR ANNE OLARAK SİZLERİ TEMİN EDERİM"



2017-2018 eğitim öğretim dönemin yaklaşık 3 bin yeni öğrenciyle başladıklarını söyleyen Dr. Bahar Akıngüç Günver, şöyle konuştu:



"Burada gençlerimiz, Cumhuriyet kazanımlarını özümseyen laik, bilime gönül vermiş eğitim kadromuzla öğrencilerimiz tam donanımlı bir yaşam eğitimi alacaklar. Mesleklerini; tiyatrodan, baleye, resimden, futbola, dağcılıktan seramiğe kadar çok farklı alanlarda çok değerli etkinliklerle değerlendirebilecek bir ortamda yetişecekler. İyi birer insan olmanın sorumluluğuyla, hiç tanımadıkları bir insanın hayatına dokunmak için de emek verecekler. Kariyer olanakları ve bilimsel araştırma olanakları bulacak, yaşam becerilerini zenginleştirecekler. Hümanist değerleri yaşamın içine katarak, dünyamız için en iyisini arayacak ve bulacaklar. Özetle iyi bir insan yetiştirmek için verdiğiniz emek, Kültür'ün değerleriyle taçlanarak güçlenecek. Bizler de bu süreçte, onların yanında olacağız. Bu konuda eğitimci bir anne olarak sizleri temin ederim."



'KÜLTÜR'LÜ OLMANIN YAŞAMINIZA KATTIĞI DERİN ANLAMI KAVRAYACAKSINIZ



Yaptığı açılış konuşmasında gençlere mesajlar da veren Dr. Bahar Akıngüç Günver, şunları söyledi:



"İş hayatına atıldığınızda, ilk projenizi sunduğunuz zaman, ya da kendi ailenizi kurduğunuzda ve çocuğunuzu yetiştirirken, bir başarı ya da başarısızlıkta sergilediğiniz duruşla, bilginizle, azminizle, olaylara bakış açınızla, değerlerinizi sınayacak olaylar karşısında 'Kültür'lü olmanın yaşamınıza kattığı derin anlamı kavrayacaksınız. Sevgili öğrencilerimiz, her biriniz burayı farklı bir nedenle tercih ettiniz. Belki burs imkanları size cazip geldi. Belki yurt dışı olanakları sizi etkiledi. Tercih döneminde tanıştığınız hocanızı örnek aldınız belki. ya da ağabeyiniz veya ablanız eski mezunumuz olduğu için burayı tercih ettiniz. İdealleriniz, puanınız, zorunluluklar, hayalleriniz, yaşama bakışınız, belki de tamamen bir tesadüf sizi bugün buraya getirdi. Tercih nedenleriniz farklı olabilir. Temsil ettiğimiz roller, sorumluluklarımız, görevlerimiz, statülerimiz de farklı olabilir. Ancak an itibarıyla sahip olduğumuz en büyük ortak noktamız; 'Kültür'lü olmamız."



"GÜCÜNÜZÜ DÜRTÜLERDEN DEĞİL AKILDAN ALIN"



Dr. Günver konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kültür'ün sevgili öğrencileri, bir yandan heyecan uyandırırken bir yandan hep tetikte olmaya zorlayan bu dünyada, ayakta kalmanızı sağlayacak tek şey kültürünüz olacak. Kendinize, değerlerinize, ülkenize dair yıkmanız gereken onlarca önyargıyla uğraşırken, kimliğinizi, davranışlarınızı, alışkanlıklarınızı, beklentilerinizi; yalnızca X, Y, Z gibi kuşak tanımlarıyla yorumlayan, zihinleri çözmeye çalışırken, aklınızı ve duygularınızı kimi zaman bürokrasi, kimi zaman hiyerarşi, kimi zaman da dogmalarla eğip bükmeye çalışan koşullarda dik durmaya çabalarken dünyayı siyah, beyaz ve gri olarak resmeden ve bu tabloyu hayatınızın baş köşesine asmak konusunda ısrar edenlerle mücadele ederken, üniversite yıllarında edindiğiniz kültür temelleri en sağlam dayanağınız olacak çünkü Kültür'lü olmak, her şeyi tanımlamaya çalışırken gün sonunda hayatı, çözülmesi zor bir denkleme dönüştüren kalıpların ve önyargıların dışına çıkmaktır. Kültür'lü olmak denemekten ve yanılmaktan korkmamak, utanmamak hatta bundan gurur duymaktır. Kültür'lü olmak cesaretini, nazikçe, sözde ve eylemde kaba kuvvete başvurma gereği duymadan gösterebilmektir. Çünkü Kültür'lü gücünü dürtülerinden değil akıldan ve sağduyudan alır."- İstanbul