Dr. Ayşegül Çoruhlu kimdir? Ayşegül Çoruhlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çoruhlu eğitimi ve kitapları

Ayşegül Çoruhlu, sık sık yazdığı kitaplar ve çıktığı programlarla kendinden bahsettiren bir yazar ve tıpçıdır. Ayşegül Çoruhlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Diyet kitapları ile tanınan ve birçok kişi tarafından araştırılan Dr. Ayşegül Çoruhlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte tüm detaylar!

Yazdığı diyet ve sağlıklı beslenme konulu kitaplarla adından sıkça bahsettiren Dr. Ayşegül Çoruhlu, sık sık programlara çıkarak bilgilendirmeler yapıyor ve insanlar Dr. Ayşegül Çoruhlu kimdir? Ayşegül Çoruhlu kaç yaşında, nereli? merak ediyor. İşte Ayşegül Çoruhlu hayatı, eğitimi ve kitapları!

DR. AYŞEGÜL ÇORUHLU KİMDİR?

Ayşegül Çoruhlu, 4 temmuz 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. 51 yaşındaki Ayşegül Çoruhlu,orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Tıp fakültesinden mezun olan Çoruhlu, Şişli Etfal Hastanesi'nde Biyokimya Uzmanlığı ihtisasını tamamlamıştır. Daha sonra Amerikan Hastanesi'nde biyokimya uzmanı olarak çalışmış ve İntermed Polikliğiniği Laboratuar şefliğine başlamıştır.

Ayşegül Çoruhlu çalıştığı sırada koruyucu hekimlikte check-up programları hazırlamıştır. Anti-Oksidan testler, kişiye özel hormon testleri ve anti-aging kavramlarını ilk uygulayan olmuştur. Vitamin ve mineral desteleri konusunda doktorlara seminerler düzenlemiş ve Kuantum Beslenme ve Alkali Diyeti isimli kitapları gibi sağlık konusunda çok satan kitaplarını yazmıştır.

AYŞEGÜL ÇORUHLU KİTAPLARI