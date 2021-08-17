Dr. Ayça Kaya kimdir? Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya biyografisi!

Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ayça Kaya kimdir? araştırılmakta. Kalıcı zayıflama ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya mesleği nedir? Dr. Ayça Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Kalıcı zayıflama ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Dr. Ayça Kaya kimdir? Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya mesleği nedir? Dr. Ayça Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. AYÇA KAYA KİMDİR?

Diyetisyen Ayça Kaya İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Elem Ayça Kaya olan başarılı doktor Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde okudu.

Ayça Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şişmanlık ve obezite tedavisine dair çok sayıda klinik araştırması olan Ayça Kaya, dünyada bir ilk olan çalışması ile gündeme gelmişti. Kaya, şişmanlık tedavisinde, kombine ilaç kullanımının, tekli ilaç kullanımına üstün olmadığını gösterdiği çalışması başta İtalya'da 5. Avrupa Endokrinoloji Kongresi olmak üzere birçok kongrede, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Uzmanlık tezini Karaciğer Yağlanması ve risk faktörleri üzerine yapmıştır.

Haydarpaşa Numune Hastenesi'nde, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fas vermiştir. İstanbul Cerrahi Hastanesinde Sağlıklı Beslenme ve Zayıflama Merkezi kuruculuğu, kordinatörlüğü, check-up merkezinin yeniden yapılandırılmasında görev almıştır.

Çok sayıda televizyon kanalındaki sağlık programlarında, gazetelerde ve aylık dergilerin sağlık köşelerinde röpörtajları yayımlanmıştır.

2010 Ocak ayından beri Kanal D Doktorum programında sağlıklı beslenme, kalıcı zayıflama ve metabolizma üzerine yayınlar hazırlamaktadır. Ayrıca kendi muayenehanesinde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayça Kaya, evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.

KİTAPLARI:

Beslenme Saati (2015)

Sayarak Zayıfla Mutfakta (2014)

Sayarak Zayıfla 5333 (2014)

Üyesi olduğu Kuruluşlar:

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Türk Diyabet , Obezite ve Beslenme Derneği,

Avrupa Obezite Çalışma Grubu,

Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği,

Türk Tabipler Birliği Derneği