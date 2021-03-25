Dr. Ayça Kaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Dr. Ayça Kaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, biyografisi nedir?

25.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:52
Dr. Ayça Kaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, biyografisi nedir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu gibi bir çok derneğe üyedir. Dr. Ayça Kaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Dr. Ayça Kaya kimdir, kaç yaşında? Nereli, ne doktoru? Dr. Ayça Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu gibi bir çok derneğe üyedir. Dr. Ayça Kaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Dr. Ayça Kaya kimdir, kaç yaşında? Nereli, ne doktoru? Dr. Ayça Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. AYÇA KAYA KİMDİR?

Dr. Ayça Kaya İstanbul doğumludur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1998-2002 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapmıştır.

Dr. Ayça Kaya, Haydarpaşa Numune Hastanesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "iç hastalıkları, metabolizma ve obezite" konuları üzerine dersler vermiştir.

2003-2006 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesinde Sağlıklı Beslenme ve Zayıflama Merkezinin kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yaparak çekap merkezinin yeniden yapılandırılmasında görev almıştır.

Dr. Ayça Kaya, Türk İç Hastalıkları Derneği, Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu, Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesidir.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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