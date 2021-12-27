KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Tavşanlı MYO'da Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulumuzda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarsus Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin katılımıyla Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı konulu etkinlik çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulumuzda Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı konulu etkinlik düzenlendi.

Çevrim içi ortamdaki etkinliğe Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünde görevli Vergi Müfettişi Mehmet Toğrul, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deran ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Şaban Merdane'nin yanı sıra akademik ve idari personelimiz ile birlikte çok sayıda öğrencimiz katıldı.

Etkinlikte, Mehmet Toğrul tarafından ülkemizdeki vergi denetimi ve yaptırımları, diğer ülkelerdeki vergi kanunları, vergi konusunda insan faktörü konularında bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Ali Deran, muhasebe alanından örnekler verdi ve özellikle vergi bilinci ve vergi ahlakı konularına değindi. Öğr. Gör. Şaban Merdane ise vergi uygulamaları ile ilgili örnekler verdi.

Panelin sonunda MYO Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik, Mehmet Toğrul'a, Prof. Dr. Ali Deran'a, Öğr. Gör. Şaban Merdane'ye ve diğer tüm katılımcılara meslek yüksekokulumuz adına teşekkür etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 27 Aralık 2021, Pazartesi/ 9 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Tavşanlı MYO, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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