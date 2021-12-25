KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ Pazarlar MYO'da Yeni Lezzetler Yarıştı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen ve 10 grup halinde 23 öğrencimizin katıldığı Yeni Gıda Geliştirme Yarışması'nda birinciliği üç öğrencimizin hazırladığı Avokado Soslu Karabuğday ve Kinoalı Mantı aldı.

DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulunda Yeni Gıda Geliştirme Yarışması düzenlendi.

MYO binamızda Gıda Teknolojisi programımızda görevli Öğr. Gör. Meryem Akbaş'ın Meyve ve Sebze Teknolojisi dersi kapsamında düzenlenen yarışmada 2. sınıf öğrencilerimiz yarıştı. Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, Pazarlar MYO Müdürümüz Prof. Dr. Semra Durmuş Acer ile MYO Müdür Yardımcılarımız ve öğretim görevlilerimizin değerlendirme kurulu üyesi olarak yer aldığı yarışmada çölyak hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve Gıda Teknolojisi programı öğrencilerimize alanı ile ilgili deneyim kazandırmak amaçlandı.

10 gruba ayrılan 23 öğrencimizin yarıştığı etkinlikte, 10 farklı lezzet yarıştı. Yarışmada Sena Takabay, Hatice Öcal ve Aslınur Altınay'ın Avokado Soslu Karabuğday ve Kinoalı Mantı'sı birinciliği alırken, Billur Tuğ'un hazırladığı Fonksiyonel Kış Çayı ve Glütensiz Kek ikinciliği, Seher Öztürk, Huriye Parlayan ve Sedanur Kılıç tarafından hazırlanan Glütensiz Sufle ise üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Kütahya Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, 1. olan gruba 1. 000 TL, 2. olan gruba 750 TL ve 3. olan gruba ise 500 TL'lik para ödülü verileceğini duyurdu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Aralık 2021, Cumartesi/ 8 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Pazarlar Meslek Yüksekokulu,

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet