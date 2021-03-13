DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
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DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

13.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:19
DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus Şişman, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu, Geçici Suriye Hükümeti Eğitim ve Öğretim Bakanı Prof. Dr. Huda Alabsi, Özgür Halep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdul Aziz Aldoghaim katıldı.

Protokol, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Özgür Halep Üniversitesi ve Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak yürütülecek eğitim, sınav, yardımlaşma ve dayanışma konularında yapılacak faaliyetleri kapsıyor.

İmzalanan protokol hakkında konuşan Röktör Kazım Uysal, "İmzalanan bu protokol ile üniversitemizin gücüne güç kattık. Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
DPÜ ile Özgür Halep Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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