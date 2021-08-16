DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültemizde DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın konuşmacı olarak katıldığı bir eğitim gerçekleştirildi.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültemizde DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın konuşmacı olarak katıldığı bir eğitim gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu üyelerine Kalite Güvence Sistemi Eğitimi verildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin sayısı hızla artan üniversiteler içinde fark edilebilmek ve öne çıkmak adına kalite çalışmalarının önemine değindi. Mercin ayrıca eğitimi düzenleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür etti. Toplantı Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın Kalite Güvence Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu'nda yer alan ölçütler üzerine verdiği eğitim ile devam etti.

Fakültemizden yapılan açıklamada Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde pilot çalışma olarak düzenlenen bu eğitimin, tüm üniversiteyi kapsayan örnek bir çalışma olduğu belirtildi ve toplantının, Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu üyelerinin konuşmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Ağustos 2021, Pazartesi/ 16 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ece Üner Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Lionel Messi Ünal Karaman Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 22:34:42. #1.16#

title