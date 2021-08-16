DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültemizde DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın konuşmacı olarak katıldığı bir eğitim gerçekleştirildi.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültemizde DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın konuşmacı olarak katıldığı bir eğitim gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu üyelerine Kalite Güvence Sistemi Eğitimi verildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin sayısı hızla artan üniversiteler içinde fark edilebilmek ve öne çıkmak adına kalite çalışmalarının önemine değindi. Mercin ayrıca eğitimi düzenleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür etti. Toplantı Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın Kalite Güvence Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu'nda yer alan ölçütler üzerine verdiği eğitim ile devam etti.

Fakültemizden yapılan açıklamada Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde pilot çalışma olarak düzenlenen bu eğitimin, tüm üniversiteyi kapsayan örnek bir çalışma olduğu belirtildi ve toplantının, Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu üyelerinin konuşmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Ağustos 2021, Pazartesi/ 16 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre