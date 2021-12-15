KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Sakarya Zaferinin 100. Yılı Anısına Bando Konseri Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı, Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle İktisadi ve İdari Billimler Fakültemizde konser verdi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Üniversitemizde Bando Konseri verdi.

Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizdeki Amfi-2'de düzenlenen konsere Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personellerimiz, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Süresi bir saati aşan konser, bando takımı tarafından çalınan Anafartalar Marşı, Hoş Gelişler Ola Marşı, Kara Harp Okulu Marşı, Hava Harp Okulu Marşı, Sakarya Marşı, Gençlik Marşı, Biz Atatürk Gençleriyiz Marşı, Çırpınırdın Karadeniz, Vatan Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eserlerine izleyicilerin ve protokolün de katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

Konserin ardından bir konuşma yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sakarya Meydan Savaşı, tarihimizin dönüm noktalarından bir tanesi. Bu zaferin elde edilmesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere komutanlarımıza, silah arakdaşlarına ve Anadolu insanına minnet borcumuz var. Garnizon Komutanımız Sayın Necati Gündüz'e ve burada konser veren bando takımının değerli üyelerine de bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Harika bir konserdi. Kendilerini en kısa zamanda yeni bir konser için yeniden üniversitemize bekliyoruz" dedi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 15 Aralık 2021, Çarşamba/ 88 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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